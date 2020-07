"Checo" Pérez se somete a las pruebas de coronavirus

El mexicano Sergio Pérez no la pasó bien en su prueba para detectar Covid-19.

Con el arranque de la temporada 2020 de la Fórmula Uno, tras cuatro meses de inactividad por la pandemia global, el volante de Racing Point se encuentra ya en Europa para el primer Gran Premio de Austria en este calendario reagendado en la máxima categoría del automovilismo.

El tapatío publicó un video en el cual se ve cómo se le aplica la prueba del coronavirus y no lució muy cómodo. El tricolor le introdujeron un hisopo por la nariz y no la pasó bien.

"Checo" Pérez se alista para lo que será su décima temporada en la F1, séptima con la escudería Racing Point -antes conocida como Force India-.

A todos los volantes les aplicaron la misma prueba para arrancar la semana del GP de Austria, primero de dos que se correrán de manera consecutiva.