"Checo" Pérez vive un primer día complicado en el GP de Australia

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Un

complejo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

volvió a la Fórmula Uno este jueves (tiempo de México) al participar en las primeras dos prácticas libres del, donde registró algunosen su monoplaza.En su presentación en la categoría reina,sigue afinando los detalles de supara evitar mayoresmecánicos a lo largo de este fin de semana en elde Albert Park. En las primeras dos tandas de entrenamientos, tanto "" como Valtteri Bottas estuvieron navegando en las últimas posiciones de la clasificación.Durante el, el mexicano registró un total deen el trazado de Melbourne, quedándose en el lugar 20 a casi cinco segundos del líder,. En esa primera aparición, el volante tapatío registró un semi trompo saliendo de la curva cuatro por una frenada del motor, el problema más serio de la sesión.Ya para más tarde, "" se quedó sin poder participar en ladel día, pues losen su auto le impidieron rodar; solamente logró hacer dos vueltas antes de verse obligado a"Desafortunadamente, tuvimos demasiados. No pudimos hacer, lo cual era importante. Eso fue lo principal hoy, no rodar lo suficiente. Ojalá mañana sea más sencillo; ojalá podamos probar los neumáticos y ver qué tal estamos", compartió el de Guadalajara una vez finalizada su participación del día.De igual manera, el tricolor aseguró que todavía no sabe la gravedad del asunto, pero espera no quedarse fuera de la tercera sesión de entrenamiento que es crucial para la clasificación."No sé qué pasó al final [con el coche]; parece un, así que espero que eso no nos complique demasiado para mañana y podamos tener unalimpia, porque realmente necesitamos algunospara mañana (hoy)".Como era de esperarse, estosy los que vengan en un futuro, eran de esperarse al tratarse de una escudería totalmente nueva en el