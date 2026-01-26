Checo Pérez y Cadillac inician pruebas en Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- Sergio Pérez está de regreso a la Fórmula 1, pero antes de correr en la primera carrera de la temporada 2026, el mexicano y Cadillac deben de atravesar primero los tests de Barcelona, los cuales arrancaron este lunes 26 de enero.

El primer paso para la reanudación de la campaña de este año, es el "shakedown", otra forma de conocer a los tests de la categoría, donde los equipos ponen a correr sus monoplazas por cierto número de vueltas para así ir viendo que detalles deben de pulirse.

Para este lunes, Cadillac, Audi, Alpine, Red Bull, Racing Bulls, Mercedes y Haas fueron las escuderías que salieron a la pista del Circuito de Barcelona. McLaren, Aston Martin y Ferrari fueron los equipos ausentes durante el primer día.

Con "Checo" de vuelta a la parrilla, la afición mexicana está pendiente a lo que haga el piloto tricolor, quien está viviendo en estos días la nueva experiencia de manejar el monoplaza de Cadillac con las nuevas medidas implementadas por la Fórmula 1.

Lamentablemente para los seguidores nacionales, estas pruebas no serán posibles de ver en ningún sitio, ya que la F1 decidió hacerla privada para así evitar filtración de información. Sin embargo, en EL UNIVERSAL Deportes te vamos a traer toda la información sobre "Checo" Pérez.

Fechas de los tests de "Checo" Pérez en Fórmula 1

· 26-30 de enero Circuito de Barcelona-Cataluña (España)

· 11-13 de febrero Circuito Internacional de Sakhir (Baréin)

· 18-20 de febrero Circuito Internacional de Sakhir (Baréin)