"Checo" Pérez y Lewis Hamilton protagonizan gran batalla en Turquía

El objetivo de Lewis Hamilton era recuperar posiciones, después de las 10 de penalización que recibió antes de la carrera, por el cambio de motor para poder estrenar su cuarta unidad de potencia en la temporada en su monoplaza de Mercedes.

El piloto británico logró la pole position en la clasificación el sábado, pero la sanción lo mandó al sitio 11, desde donde arrancó este domingo.

Poco a poco fue escalando en el Gran Premio de Turquía, hasta que se encontró con el mexicano Sergio "Checo" Pérez.

"Checo" y Lewis protagonizaron uno de los momentos de más alta tensión en Estambul cuando en la vuelta 35 ambos aceleraron a fondo para quedarse con la cuarta posición en ese momento.

Las imágenes revelan cómo el europeo intentaba obligar al tapatío a abandonar la pista para superarlo, pero el piloto de Red Bull no cayó en la trampa y no le permitió al de Merecedes superarlo.

Esto, además de darle ventaja a Pérez, ayudó a que su compañero Max Verstappen no tuviera que preocuparse por Hamilton para enfocarse en el podio, que vueltas más tarde completó el mexicano y que se dio con la victoria del finlandés Valtteri Bottas, más el 2-3 de Max-Checo.