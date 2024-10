‘Checo’ sigue con Red Bull

México.- A lo largo de su carrera en la Fórmula 1, Sergio Pérez ha aprendido a no poner atención a los rumores y no piensa cambiar ahora. El piloto mexicano dijo el miércoles que seguirá con la escudería Red Bull la próxima temporada a pesar de las especulaciones sobre su posible salida.

La actual temporada ha sido de altibajos para “Checo” Pérez, quien acumula 150 puntos y marcha en el octavo casillero en el campeonato de pilotos a pesar de correr para una de las escuderías más poderosas en el mundo.

“Al final cuando estás muchos años en la Fórmula 1 lo entiendes y ves que hay muchas agendas y cómo se mueve el periodismo en el deporte”, dijo Pérez sobre la rumorología que lo pone fuera del equipo. “Tengo contrato y sé perfectamente lo que hay ahí. No hay ninguna duda que estaré aquí el próximo año también”.

Pérez, de 34 años, corre para Red Bull desde el 2021 y ha conseguido con la escudería cinco de los seis triunfos que ostenta en la máxima categoría. Además, logró con Red Bull un segundo lugar en el campeonato de pilotos apenas el año pasado, un logro inédito para un mexicano.

La escudería mostró plena confianza en sus habilidades y le renovó el convenio por dos años más apenas en junio. El problema fue que después de estampar su firma en ese acuerdo su mejor resultado fue un sexto sitio que logró en Holanda.

El volante mexicano achaca los malos resultados en sus pruebas recientes a las mejoras que los técnicos le hicieron al RB20.

“Ha sido un año complicado con un auto en el que no tienes confianza. Llega el fin de semana y son problemas diferentes, pero no hay opción de rendirte y aquí seguiremos dándolo todo”, dijo el mexicano. “El desafío es mental y técnicamente. Las deficiencias están ahí y no es fácil solucionarlas, pero siempre llego a la pista buscando dejar todo de mí”.

El compañero de Pérez en Red Bull, Max Verstappen sigue como líder del campeonato de pilotos en esta temporada.

El mexicano espera que el Gran Premio de México que se corre el fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez pueda ser el punto de inflexión para regresar a la pelea por los podios.

“Es México y todo puede pasar, todo puede cambiar”, agregó Pérez, quien el año pasado quedó fuera en la primera curva. “La altura juega un papel muy importante y eso puede hacer que sea un Gran Premio diferente”.

Eso es lo que esperan miles de sus aficionados.