Checo vuelve al sitio de su último podio

México.- La última vez que Sergio Pérez subió a un podio en la máxima categoría del automovilismo fue en abril del 2024 cuando, en aquel entonces, quedó en el tercer lugar del Gran Premio de China.

Este fin de semana, el piloto mexicano regresará al Circuito Internacional de Shanghái con el escudo del naciente equipo de Cadillac. Un reto significativo después de que, en el Gran Premio de Australia, culminó en el lugar dieciséis de la carrera. El podio quedó en manos de George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari).

"Para todo el equipo fue muy especial terminar esa carrera. Cuando consideras la cantidad de tiempo que este equipo ha estado trabajando junto, es muy poco. Es una operación masiva con estas nuevas reglas. No muchos autos lograron llegar al final. Y nosotros lo hicimos", reconoció Pérez.

Rumbo a las actividades del Gran Premio de China que empezarán este jueves, 12 de marzo, "Checo" aceptó que le representan un desafío. Sobre todo, lo que será la carrera sprint.

"Shanghái es un estilo de circuito diferente, eso significa que podemos aprender mucho. El sprint será un desafío".