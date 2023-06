Chef 'Salt Bae' rompe silencio sobre aparición en final del Mundial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- Hace seis meses el mundo del futbol se conmocionó por ver a uno de los mejores jugadores de la historia, Lionel Messi, proclamarse campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar.

Sin embargo, en un día en el cual todos entendieron que los protagonistas eran los futbolistas albicelestes, el famoso chef Nusret Gökçe, conocido como 'Salt Bae', quiso robarse los reflectores, generando el repudio del público en redes sociales.

Durante los festejos de los jugadores argentinos con la afición, familiares y amigos, se vio al famoso chef irrumpiendo el momento de felicidad argentina para tomarse fotos y sostener la Copa del Mundo, provocando la incomodidad de los protagonistas. Meses después, 'Salt Bae' dio su versión de los hechos.

"Amo Argentina. He vivido allí. Fui a apoyarlos. Muchos jugadores del equipo han venido al restaurante. No me sentí un extraño. Fue un momento especial, pero nunca volvería a pisar la cancha de la Copa del Mundo" confesó el chef turco en una entrevista con The Times.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para dejar en claro que no lo hizo para buscar publicidad por parte de los recientes campeones del mundo, sino por amor y emoción hacia Argentina.

"No entré a la cancha para hacer publicidad. Había otras mil personas y sólo se fijaron en mí. No robé nada".

El escándalo fue de tal tamaño, que la FIFA incluso castigó a 'Salt Bae' prohibiéndole la entrada a todos los partidos de cara al próximo Mundial.