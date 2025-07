Chelsea derrota a Fluminense con doblete de João Pedro

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — La ley del ex acabó con la aventura de Fluminense en el Mundial de Clubes.

En su primer partido como titular con Chelsea, João Pedro firmó un doblete ante el equipo brasileño en el que inició su carrera profesional y el cuadro de la Liga Premier sentenció una victoria 2-0 que aseguró una final netamente europea en el Mundial de Clubes.

"No puedo poner excusas, tengo que ser profesional. Juego en el Chelsea, ellos me pagan por marcar goles", dijo João Pedro. "Hoy me alegré de marcar".

A la caza de un segundo título mundial, Chelsea se las verá el domingo contra el ganador del choque del miércoles entre el campeón europeo Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Fichado hace menos de una semana, João Pedro no ha tardado en estampar su huella con los Blues.

El primer gol fue precipitado por una pérdida de balón del atacante Germán Cano por la banda izquierda. Pedro Neto regateó a Ignacio y seguido colgó un balón al medio del área, donde el despeje del capitán Thiago Silva quedó a los pies de João Pedro. Desde unos 20 metros, el artillero de 23 años definió con un sublime derechazo al ángulo.

A los 56, João Pedro culminó un contragolpe tras superar a Ignacio en un mano a mano y desenfundar otro derechazo que remeció el travesaño antes de incrustarse dentro del arco.

Pedro Neto le despojó el balón al mediocampista uruguayo Facundo Bernal y prolongó hacia Cole Palmer. El volante de Chelsea se sacó la marca de tres zagueros y cedió a su compañero argentino Enzo Fernández, quien cacheteó el balón hacia João Pedro.

Fuerza dominante de la Copa Libertadores de Sudamérica, Brasil contó con cuatro representantes en el torneo que la FIFA amplió a una cifra inédita de 32. Los cuatro lograron sobrevivir la fase de grupos. Pero Europa acabará reinando por 12da ocasión consecutiva en el Mundial de Clubes y en 17 de las últimas 18 ediciones. ¿La excepción? La victoria de Corinthians ante Chelsea en 2012.

"Nos vamos con la cabeza bien alta por todo lo que hicimos en este Mundial", dijo el técnico del Flu Renato Gaúcho. "Sabíamos que sería un partido difícil contra un equipo de alto nivel. Lo intentamos, pero encajamos ese primer gol y el segundo después les dio cierta tranquilidad".

Bajo un sol abrasador en el estadio MetLife de Nueva Jersey, João Pedro contabilizó sus primeros tantos con la camiseta de Chelsea. Optó por no celebrarlo en un escenario que reunió a una mayoría de hinchas del Flu, por ser el club de sus amores.

La suspensión de Liam Delap, otro recién fichado, le abrió las puertas para ser titular en el Mundial de Clubes.

En la banca, tras el primer gol, el técnico Enzo Maresca hizo una mueca de asombro con la boca tras la curva que tomó el balón para inflar la red.

João Pedro se incorporó al club de Londres procedente de Brighton a mediados de la semana pasada —tras un desembolso de 60 millones de libras (82 millones de dólares) y de inmediato viajó a Estados Unidos y debutó en la victoria 2-1 ante Palmeiras en cuartos de final.

Con el 1-0 en contra, el equipo carioca mejoró gracias a la movilidad e ímpetu de Jhon Arias, más las llegadas de Hércules, ante un Chelsea que retrocedió líneas.

A los 26, Marc Cucurella despejó en la raya para evitar el gol de Hércules. El volante alcanzó a rematar tras una mala salida del portero Robert Sánchez.

El árbitro francés François Letexier pitó un penal a los 35 cuando un tiro libre cobrado por René tocó el brazo izquierdo del defensor Trevoh Chalobah. Letexier rectificó la decisión tras consultar el VAR, que determinó que el brazo de Chalobah estaba en una posición natural.

"Es difícil salir así", se lamentó el colombiano Arias. "Es una frustración muy grande, un sentimiento amargo. Pero dejamos en alto el nombre de nuestro club".

Fluminense fue el tercer rival brasileño que Chelsea, reciente campeón de la Conference League de la UEFA, enfrentó en el torneo. Previamente derrotó a Palmeiras en cuartos y perdió 3-1 ante Flamengo en la fase de grupos.

La mala noticia para Chelsea fue la lesión en el tobillo que su centrocampista Moisés Caicedo sufrió en los descuentos del segundo tiempo.

"Le he dicho que tiene que hacer todo lo posible para estar en la cancha el domingo. Ya se verá", dijo Maresca.

Los equipos se encontraron con un calor achicharrante. Hacían 34 grados Celsius (93F) al momento del silbatazo a las 3 de la tarde local y la humedad lo hizo sentir de 40 C (104 F).