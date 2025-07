Hugo Sánchez critica estrategia de fichajes de Pumas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Apertura 2025 de la Liga MX está a unos días de comenzar, dejando a Pumas con un serio problema: no cuenta con un guardameta de experiencia tras la salida de Álex Padilla al Athletic de Bilbao.

Ante esta situación, la directiva y el cuerpo técnico han comenzado con el análisis de opciones para ocupar el lugar en el arco, siendo una de ellas la del internacional costarricense Keylor Navas.

El exjugador del Real Madrid, quien actualmente se encuentra en Argentina, es seguido de cerca por los universitarios, hecho que generó conflicto y malos recuerdos para Hugo Sánchez.

En una reciente emisión de Futbol Picante, Sánchez habló sobre la llegada de refuerzos veteranos al equipo, el cual históricamente se ha apoyado en jóvenes talentos de la cantera. Recordó que eso no ocurría en sus tiempos, ya que él mismo fue rechazado por Pumas.

"Pues me llama la atención la nueva ideología de Pumas en cuanto al tema de contratación de jugadores mayores, de mucha experiencia. Si lo consigue Keylor, lo felicito, porque yo, con 38 años, quería regresar a Pumas para despedirme del fútbol mexicano y no me invitaron", mencionó.

Hugo, quien tras su paso como entrenador ha participado desde la mesa de análisis de ESPN, aprovechó para lanzar un dardo a las categorías inferiores, al asegurar que es increíble que no exista en la cantera un buen portero para llegar al primer equipo.

"Ahora, sí me sorprende que en la cantera no haya un portero joven. Y poco no te va a cobrar. Si Keylor lo acepta, pues bienvenido, porque figurones de ese nivel, obviamente, son bien recibidos", finalizó.