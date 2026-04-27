Chelsea se cita con Man City en la final

La temporada del Chelsea podría estar desmoronándose, pero aun así incluirá una aparición en la final de la Copa FA.

El cabezazo de Enzo Fernández a los 23 minutos aseguró el domingo una victoria 1-0 del Chelsea sobre el Leeds en las semifinales, preparando un duelo con el Manchester City en el partido por el título el 16 de mayo de regreso en el Estadio de Wembley .

La marcha del Chelsea en la Copa FA está rescatando una campaña que se ha descarrilado tras una humillante eliminación en la Liga de Campeones —8-2 en el global ante el Paris Saint-Germain en los octavos de final— y cinco derrotas consecutivas en la Liga Premier, la peor racha de resultados ligueros del equipo en 114 años, que derivó en el despido a mitad de semana del entrenador Liam Rosenior.

Calum McFarlane, el poco conocido e inexperto asistente de Rosenior, se ha hecho cargo del Chelsea hasta el final de la temporada y ahora conducirá al equipo de regreso al Estadio de Wembley el próximo mes, en busca de un noveno título de la Copa FA y el primero desde 2018.

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"Era importante romper el impulso y la forma en la que estábamos", dijo McFarlane. "Estábamos seguros de que lo haríamos hoy y creo que esto cambia por completo la sensación dentro del grupo."