"Chicharito" anuncia que será youtuber

El delantero mexicano Javier Hernández, junto a su esposa y otros dos socios, incursionará como youtuber con el canal nombrado "Naked Humans". En la última temporada con el West Han United, al "Chicharito" se le ha visto muy activo en las redes sociales y con una nueva filosofía de vida por la que ha recibido críticas positivas y negativas.

Desde sus primeros torneos con el Guadalajara, Hernández no había tenido una cuota goleadora tan baja como las de las últimas dos temporadas con los Hammers, en las que dentro de todas las competencias en la que participó, solamente convirtió en ocho ocasiones. Ahora, sin tener claro si seguirá en la Premier League o cambiará de aires, arranca con este proyecto.

El atacante mexicano ha estado muy ligado desde hace un par de años al coach de vida Diego Dreyfus, quién según algunos de los seguidores del tapatío, ha sido una gran influencia para el cambio en su manera de ser de unos meses a la fecha.

En su biografía, Dreyfus asegura que estudió ingeniería, que es actor y empresario, además de que da conferencias en las que dice, ayuda a las personas a "mejorar su calidad de vida, comunicar y cuestionar el status quo". Ha publicado un libro ("P... el que no lo lea") y en uno de sus últimos posteos en Twitter asegura que "decir groserías es como tener un súper poder con el que controlas mentes cerradas sin tocarlas".

Quizá por esto último a Hernández se le ha escuchado en sus últimas entrevistas más liberado y con respuestas cómo "creemos que para empujar a un mexicano hay que comprarlo con otro mexicano. ¡No cabrón! Comparen a Raúl con Agüero, Salah...", dijo para Fox Sports. "Tuve una mala temporada y lo ponen a competir conmigo, imagínate que bajo estamos poniendo a Raúl. ¡No mames! No está compitiendo con 'Chicharito'".

A Hernández, Kohan y Dreyfus se les ha visto mucho tiempo juntos en los últimos meses, incluso tras el nacimiento del primogénito del delantero, a quien incluyeron en el anuncio de su blog, que unas horas después de anunciar, ya tenía cerca de 500 suscriptores en Youtube y 10 mil seguidores en el Instagram. Pero esta relación ha sido criticada por algunos fanáticos del atacante, quién ha respondido de la siguiente manera:

"Si ayudarme a ser más fiel a mi esencia es tener una 'mala' influencia, entonces me alejo de las 'buenas' influencias", posteó junto a una fotografía con su coach.

Por lo que han mostrado, en el blog que presentarán, tocarán estos temas de cómo la gente puede encontrarse y crecer a partir de la profundidad de su pensamiento, o como ha publicado el propio Dreyfus: "Lo cuestiono todo, no soy un entrenador, sólo soy una mala influencia, así que no me sigas si tienes miedo de crecer... La gente con autoestima, despierta y amorosa no tiene tiempo ni energía para odiar y criticar a otros. Te controla ese que odias, te controla aquel que te choca y te controla al que juzgas y criticas por evitar mirarte. Mejor obsérvate y crece!"