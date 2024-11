Polémica en Chivas por salida de Fernando Gago

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- Chivas se encuentra a unas horas de disputar el duelo más importante del semestre, al enfrentarse al Atlas en una de las llaves del Play-In de la Liga MX.

Luego de una temporada complicada, en el que los tapatíos vieron irse a dos piezas fundamentales del equipo, primero a Fernando Hierro como director deportivo en Arabia y hace unas semanas a Fernando Gago para dirigir a Boca Juniors.

Un momento en la pasada edición del Clásico Tapatío, que afectó mucho a los rojiblancos, quienes de voz de "Chicharito" Hernández reconoció la forma poco ética en la que se comportó el entrenador argentino.

Asegurando que debió ser honesto y acercarse con el grupo para hablar de la oferta, los proyectos y la decisión que horas más tarde se volvió tendencia en redes sociales.

"No evadir la verdad, que alguien se comportó de una manera poco ética, lo llamamos nosotros, esa es la realidad, no es ni queja, no es ni mi opinión, es realidad, porque a nosotros salimos a jugar en un Clásico Tapatío cuando ya personas sabían que iba a suceder algo y no nos habían dicho, no nos había hablado por la verdad... son las formas, habla con la verdad, dinos tu sentir, sé vulnerable eso lo que hace un líder", comentó Hernández en entrevista con TUDN.