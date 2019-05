"Chicharito" explota por comparaciones con Raúl Jiménez

Raúl Jiménez llegó a 13 anotaciones con los Wolves y de esta forma igualó la marca de Javier "Chicharito" Hernández, con el mismo número de goles en su primera temporada de Premier League.

En entrevista para Fox Sports, el "Chicharito" mostró su inconformidad por ser comparado con el mejor delantero mexicano del momento.

"No crees que Raúl Jiménez ya está hasta la madre de que abra su Twitter y 'le metan al Chicharito', pese a que estoy haciendo un torneo chingon", declaró el goleador del West Ham.

Con un lenguaje altisonante, el jugador de los "Hammers" aseguró que "a pesar de tener una de sus peores temporadas aparece en todos lados".

Javier Hernández pidió que se le dé más difusión a su compatriota del Wolverhampton y no a él.

"Mejor hablen de Raúl, se lo merece. A mí me da igual, pero es a lo que voy, hasta en el éxito de otro ponen mis mierdas con él", sentenció.

En su primera campaña con el Manchester United, Hernández sumó 13 anotaciones. Por su parte, el canterano del América puede superar la marca con dos partidos por concluir la Liga Inglesa.