Efraín Álvarez, el primero en reporta con el Tri para duelo amistoso

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- Es el primero en llegar a la concentración de la Selección Nacional, pero ninguna sonrisa es más grande que la suya.

La lesión muscular de Roberto Alvarado abrió un sitio en el Tricolor a Efraín Álvarez, quien irradia emoción por recibir una nueva oportunidad en el Tricolor, justo cuando el proceso de Diego Martín Cocca está por arrancar.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Agradecido con todos, con el cuerpo técnico por considerarme y a darlo todo", asegura el atacante del Galaxy. "Me siento muy feliz de estar aquí".

Nacido en Los Ángeles, California hace casi 21 años, Álvarez es hijo de mexicanos, por lo que tiene la posibilidad de jugar en el Tricolor, y la tomó.

Ha jugado cuatro partidos con el representativo mayor y Gerardo Martino fue el director técnico que lo consideró por primera vez.

No alcanzó a ser parte del plantel que disputó la Copa del Mundo Qatar 2022, pero anhela ganarse un lugar para el evento que Norteamérica recibirá dentro de tres años.

Por lo pronto, le emociona la posibilidad de jugar este miércoles en el estadio State Farm, ya que el rival siempre atrae, más allá de que ambas selecciones no estarán con todas sus figuras.

"Es el partido más importante y hay que ganarlo", sentencia el futbolista del Galaxy de Los Ángeles, quien podría recibir minutos de juego en el hogar de los Cardinals de Arizona, ya que Alexis Vega y Uriel Antuna lucen como los únicos jugadores de corte ofensivo y que se pueden desempeñar por las bandas en esta lista, tras las bajas del "Piojo", quien se perderá el duelo, al igual que Henry Martín, líder de goleo en el Clausura 2023.