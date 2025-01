"Chicharito" avisa que sufrió un hackeo en TikTok

Nadie está a salvo de un posible hackeo en sus redes sociales y prueba de ello es el "ataque" a la privacidad que sufrió Javier "Chicharito" Hernández, delantero de las Chivas y máximo goleador de la Selección Mexicana.

El goleador, que no podrá debutar con el Rebaño en el Clausura 2025 este sábado por tener que cumplir la sanción de la expulsión recibida en el Play-In pasado, compartió un aviso en otra de sus redes sociales para que hagan caso omiso a su cuenta de TikTok.

Una imagen del delantero con una edición en su cabeza y la frase "Imaginémonos cosas chingonas" fue publicada y no por Hernández.

Más tarde, compartió una historia en la que comentó que "hackearon mi TikTok, no compartan ni hagan caso de las publicaciones hasta nuevo aviso".