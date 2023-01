"Chicharito" Hernández confesó que sufrió de depresión profunda

A-AA+

Javier "Chicharito" Hernández fue parte del Media Day de la MLS y ahí confesó que sufrió una fuerte depresión cuando vivió problemas personales de manera casi seguida.

"Cuando se murió mi abuelo, cuando pasé un tema muy fuerte de mi divorcio, ahí estuve en un estado de depresión muy profunda", comentó "El Chicharito".

Tomás Balcázar murió el 26 de abril de 2020 a los 89 años de edad y fue parte en el impulso de la carrera del "Chicharito".

El delantero señaló que la forma en la que superó esta situación fue entender que todo dependía de él, "Lo único que me hizo salir de esa depresión y la única como respuesta y resultado fue que nadie más me iba sacar de ahí".

Hernández remarcó que la situación familiar es parte fundamental en su presente.

"Lo único que me hace profundamente levantarme cada día y que valga la pena cada día de mi vida es el poder amar a mis hijos", señaló.

Ante las críticas que ha recibido Hernández piensa que ha estado en el lado de las críticas y de la fama, ambas ocurrieron porque así lo decidió.

"Yo creo que todo en esta vida es difícil, solamente tú escoges tus dificultades", dijo el jugador de LA Galaxy.