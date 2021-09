"Chicharito" Hernández confiesa que al principio no entendía a Ferguson

Javier Hernández participó en el podcast oficial del Manchester United, donde confesó que sir Alex Ferguson, su primer entrenador con los Red Devils, fue pieza vital para su buen paso por Europa.

Aunque de inicio la comunicación fue algo complicada: "Cuando me llamó Sir Alex Ferguson, fue una llamada muy complicada. Su acento escocés, hombre ... y en ese momento yo no hablaba el idioma, así que fue muy complicado para mí entenderlo. Imagínate, él me estaba llamando desde Manchester y yo estaba en Guadalajara. Fue la primera vez que conversamos".

Ferguson hizo todo lo posible para que "El Chicharito" se sintiera a gusto en el United, y su nuevo fichaje le pagó la confianza al marcar 20 goles en su temporada de debut, ayudando al club a ganar su 19 título de Premier League.

"Fue increíble. Cuando llegué a la presentación oficial, (Sir Alex) me invitó con mi familia a salir a comer", contó. "La forma en que se presentó, te trata como un ser humano. La forma en que trató a mi familia, para mí fue como: ¡Me voy a matar por este entrenador en el campo de juego, sin duda!".

Hernández comparó su forma de pensar actual con la que tenía más de una década, cuando firmó su primer contrato con Manchester United.

"A veces pienso en qué hubiera pasado si hubiera contado con todas estas herramientas de meditación a los 20 o 21 años, cuando fui a Manchester United. En ese momento, dejé la vida que tenía en México para perseguir mi sueño con todo", confesó.

"Nadie me había enseñado cómo quererme a mí mismo, ni siquiera mi familia, que siempre fue muy humilde y agradecida. Por este, creo que está bueno que los jóvenes pueden utilizar estos ejercicios de meditación, ya que todos tenemos el mismo valor. Aunque tengamos diferentes gustos, religiones y formas de ver la vida, todos somos iguales. Nadie debería sentirse menos que nadie", concluyó.