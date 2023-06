"Chicharito" Hernández se perderá el resto de la temporada con Galaxy

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL). - Es un hecho: la directiva de Los Ángeles Galaxy dio a conocer que Javier "Chicharito" Hernández se perderá el resto de la temporada en la Major League Soccer (MLS).

A través de un comunicado, el club informó que el futbolista mexicano será ingresado a la lista de lesionados; en consecuencia, no volverá a las canchas en los meses restantes del 2023.

"LA Galaxy anunció hoy que el delantero Javier Hernández ha sido agregado a la lista de lesionados por el resto de la temporada", sentenció el equipo.

Y es que, en días anteriores, "Chicharito" sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Esto, durante el duelo de cuartos de final ?perteneciente a la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2023? contra Real Salt Lake.

Asimismo, la institución puntualizó que el jugador aún no ha sido operado. Sin embargo, entrará a cirugía en los próximos días.

"Será intervenido quirúrgicamente en fecha por determinar para iniciar el proceso de rehabilitación", agregó el club.

Javier Hernández finaliza contrato al concluir la actual temporada y aún no se sabe si renovará con el cuadro galático.