Me pagan mucho porque soy bueno: Chicharito

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Javier "Chicharito" Hernández no atraviesa por el mejor momento de su trayectoria como profesional, debido a las constantes lesiones que no le han permitido rendir al 100%.

Desde que regresó a Chivas en enero del año pasado, el Chicharito únicamente se ha podido hacer presente en el marcador en tres ocasiones a lo largo de 31 partidos.

Es una realidad que los minutos que ha disputado no han sido proporcionales a la cantidad de juegos que ha disputado, por el mismo tema de que no ha podido estar en su mejor estado físico.

Sin embargo, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana no ha complicado con las expectativas que se generaron con su vuelta al Rebaño.

Incluso, se ha llegado a especular que el centro delantero mexicano podría desvincularse de su contrato con el conjunto rojiblanco, a pesar de que todavía le quedan siete meses de relación.

El bajo rendimiento goleador ha provocado un sinfín de críticas, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación.

La afición de Chivas no se encuentra satisfecha con la actualidad que vive el ex delantero del Manchester United y del Real Madrid, por lo que suele reventarlo.

¿Qué dijo Chicharito Hernández sobre lo que gana como futbolista?

Sin embargo, recientemente, el histórico rompe-redes tricolor decidió platicar sobre "ciertos tratos" que recibe como jugador profesional y señaló que, en ocasiones, las personas hablan sobre la cantidad de dinero que gana, pero que desconocen lo que viven como atletas de alto rendimiento.

"Yo sí creo que más allá que somos muy afortunados de vivir de este deporte, el futbolista podría disfrutar mejor de ciertas maneras si no se nos tratara tanto como cosas o robots. Dicen: te pagan mucho por eso. Sí, lo sé, me pagan mucho por lo que hago porque soy bueno, pero eso no quita que soy un ser humano a fin de cuentas", sentenció.

El "Chicharito" Hernández habló en términos generales acerca de lo que puede ganar un jugador, pero aclaró que él está dispuesto a mejorar ciertas actitudes para que, en el futuro, sean tratados de mejor manera.

"Después que me retire sí voy a estar involucrado en el futbol donde creo que puedo ser pionero, donde al futbolista se le va a exigir porque tiene que dar resultados 100%, pero donde el trato puede ser muchísimo mejor", manifestó el capitán de Chivas.