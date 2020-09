"Chicharito" listo para reaparecer con el LA Galaxy

Regresa Javier Hernández con el LA Galaxy, tras casi un par de meses de baja por una lesión. El delantero mexicano vuelve a vestirse con la camiseta del cuadro californiano, que se ubica entre los mejores cuatro equipos de la Conferencia del Oeste de la MLS.

"Cuando regresas de una lesión, con el equipo enchufado, te da mucha responsabilidad para responder, mínimo, de la misma manera que mis compañeros", comentó el tapatío, en teleconferencia.

El tricolor hará su presentación este domingo, cuando el Galaxy se mida a los Earhquakes de San José, con Oswaldo Alanís y Carlos Fierro, compatriotas de Hernández.

"Ansioso no estoy... es más como cuando tu salud no está al 100 por ciento, es desafortunado, pero te da el valorar las oportunidades y lo afortunados que somos en la vida", añadió "El Chicharito".

El máximo anotador de la Selección Nacional por fin entrenó al parejo de sus compañeros, tras estar poco más de seis semanas fuera por una ruptura en la pantorrilla.

"El equipo ha mostrado un nivel muy buen nivel y eso me ha dejado tranquilo en parte", dijo el tapatío, sobre la cuarta posición del Galaxy con 16 puntos.

"Creo que es muy bueno para todos que el mejor equipo de la MLS esté arriba, peleando, es muy bueno para la Liga. Hay muchos jóvenes y es bonito cuando todos ganamos, estemos fuera o dentro".

Sobre algún posible llamado a la Selección Mexicana por parte de Gerardo Martino para el viaje a Holanda en octubre, su técnico, Guillermo Barros Schelotto, negó algún contacto de la Federación Mexicana de Futbol por los servicios de su máximo goleador.