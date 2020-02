"Chicharito" se pintará el cabello de rosa si no le gana a Carlos Vela

CDMX.- Javier Hernández busca como hacerse publicidad y ahora que está en Los Ángeles grabó un video con el Youtuber Alex Montiel, en su personaje del Escorpión Dorado.

En Escorpión Dorado al volante, Hernández subió al vehículo del comediante junto con su coach de vida, el también actor Diego Dreyfus.

En el video, Hernández habló de la buena relación que tiene con Jonathan Dos Santos, su compañero de equipo. De cómo tuvo que esperar su visa de trabajo para comenzar a entrenar con el LA Galaxy.

Hernández quiso aclarar que Dreyfus no ha influido en su manera de actuar: "siempre he sido así, loco y hablador. Lo único es que estoy mostrando cosas que de los 18 a los 24 años no mostraba, esa falsa humildad".

Sobre la rivalidad que hay con Carlos Vela, delantero del LAFC, Hernández apostó que si no hace más goles que él, se pintará el cabello de rosa.

Agregó que piensa retirarse "más o menos a los 36 años de edad".