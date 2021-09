"Chicharito" se resigna a no estar en el Tricolor

Poco a poco, Javier Hernández parece asimilar que no volverá a la Selección Mexicana, al menos no dentro de poco tiempo.

Pese a que mantiene el discurso del sueño que representa vestir la elástica nacional, "El Chicharito" deja entrever que tampoco pasará algo si no es tomado en cuenta por Gerardo Martino para el proceso que debe terminar en el Mundial Qatar 2022.

"El tema de la Selección Mexicana... Como todo fanático, siempre le vamos a desear lo mejor, siempre lo haré de la mejor manera. Veremos qué va a ir sucediendo", atina a decir el delantero del Galaxy de Los Ángeles. "No sé si me mencionen o no [como opción para ser convocado], no veo mucha prensa, estoy enfocado en mi vida, en mis rutinas y todos los proyectos que hay fuera de mi profesión".

"Mi abuelo y mi padre me enseñaron que te debes al 100% a tu equipo. La Selección es un plus y un extra a tu trabajo; si se da, bienvenido sea, y si no, que la vida siga".

Por ahora, todo indica que la de él seguirá lejos del representativo.