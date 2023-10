Maria Sakkari es campeona del Guadalajara Open

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- "(Vengo) A ganar por supuesto", fueron las palabras que Maria Sakkari expresó a EL UNIVERSAL Deportes cuando llegó al Guadalajara Open y cumplió su único objetivo.

La tenista griega se impuso por 7-5 y 6-3 a la estadounidense Caroline Dolehide para así conquistar su primer título WTA 1000.La nacida en Atenas tuvo que esperar mil 603 días para volver a ganar un título, el único que presumía en su historial ocurrió en 2019 en Rabat y fue uno de categoría 250.La histórica victoria no fue sencilla para la griega quien a lo largo de una hora y 43 minutos vivió un cúmulo de emociones a lo largo de los dos sets, nerviosismo, desesperación y felicidad.Caroline no se dejó, sí hizo sufrir en algunos puntos a la griega, pero por algo Sakkari es número nueve del ranking, ya que sus duros golpes fueron cansando a Dolehide que en varias ocasiones ya no pudo responder y dejaba la pelota en la red.La raqueta griega aprovechó tener el saque para liquidar a su rival y tras ver que la pelota iba fuera de la cancha se tiró al suelo para romper en llanto, no lo podía creer.Sakkari en el US Open lloró de desesperación, en el Guadalajara Open lo hizo de felicidad porque este sentimiento fue el motivo principal por el que consideró a México en su temporada, debido al cariño de los aficionados que en esta final -y a lo largo de la semana- se le entregaron.Durante estos más de cuatro años de sequía Maria vivió seis finales y todas las perdió, curiosamente las dos últimas fueron ante estadounidenses así que ganar en la Perla Tapatía fue una revancha absoluta, porque rompió su racha de caer al hilo frente a las norteamericanas y se recupera de ser vencida en 2022 contra Pegula en esta misma sede.