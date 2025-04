Chicote Calderón: Del infierno en Chivas al renacer en América

Cristian Calderón llegó al América rodeado de incontables críticas. Su reciente y oscuro pasado con el Guadalajara lo perseguía tras ser contratado por las Águilas para el torneo Clausura 2024.

Sin embargo, el lateral mexicano mostró una cara irreconocible. El "Chicote" se ganó su lugar, apagó las críticas y se convirtió en pieza clave en el esquema de André Jardine; asegura que América "le cambió la vida".

"Llegar acá te cambia la vida, supe que a lo mejor podía ser mi última oportunidad, no quería desaprovecharla y me cambió para todo y para bien", declaró el surgido de los Rojinegros del Atlas.

Asimismo, aceptó que antes los temas que lo rodeaban en el Rebaño eran extra cancha, mientras que desde su llegada al Nido, fueron los títulos los que hablaron.

"Si antes había tantas cosas y temas extra cancha, hoy no ha pasado eso y es gracias a la institución que me ha dado la oportunidad, que me abrieron las puertas de todo el staff, psicólogos, lo que tú quieras, me cambió y los resultados que se me han dado en América es base al esfuerzo que hice de dejar de lado muchas cosas", agregó.

