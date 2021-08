"Chicote" Calderón se lleva sanción económica de Chivas y no viaja a Monterrey

En cuanto se dio el momento en que Cristian Calderón se enfrascó con un aficionado en la tribuna, tras la derrota ante el León 3-0 y el seguidor rojiblanco terminó de grabar el video, de inmediato lo subió a redes sociales, lo cual no tardó la directiva en observarlo y se giró la instrucción de que debía dar una disculpa pública por el hecho.

Al día siguiente el director deportivo Ricardo Peláez, platicó con el "Chicote", donde el jugador le explicó al dirigente qué le dijo al aficionado que le estaba gritando. Calderón solamente le dijo al aficionado que, "metete tú al campo, métete tú al campo".

El jugador jamás le gritó una ofensa al aficionado, solamente lo invitó a que entrara al campo y acompañó sus palabras con señas, lo cual se observa en el video. Peláez lo escuchó, analizó el video y cayeron en la conclusión que sí era como decía el jugador, porque jamás tiró alguna mala palabra.

De cualquier manera se llevó su sanción económica, porque no debe entrar en polémica con aficionados, discusiones que no llevarán a ningún lado y porque deben ser más inteligentes, darse cuenta que la afición está caliente por la derrota y un altercado de este tipo, puede desencadenar otras situaciones difíciles de controlar.

También le explicó "Chicote" a Peláez, que en redes sociales se meten mucho con su familia, con su esposa, motivo por el cual también de alguna manera se enganchó y se detuvo antes de entrar al túnel que conduce a los vestidores. Quedó de palabra el acuerdo de que este tipo de situaciones no se volverán a presentar por parte del jugador y la recomendación de que no hagan caso a todo lo que en redes se lee, que en todo caso utilicen el botón de bloquear a quienes ofendan o listo.

No va ante Monterrey

La crisis de resultados pone a Víctor Manuel Vucetich en riesgo de dejar el banquillo rojiblanco en caso de caer el sábado ante Monterrey.

Chivas anunció la lista de jugadores convocados para el duelo ante Rayados y destaca la ausencia de Cristian "El Chicote" Calderón.

El club no explicó la ausencia de Calderón, pero podría ser una probable sanción por su comportamiento con los aficionados en el partido de la Jornada 5 ante León, ya que al final del encuentro discutió con el público.

Otro jugador que no hizo el viaje a Monterrey fue César Huerta, ya que estuvo en contacto con una persona que dio positivo a Covid-19.

Chivas detalló que "El Chino" Huerta no presenta síntomas y ya se le realizó una prueba de antígenos, misma que dio resultado negativo.