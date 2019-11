"Chima" Ruiz explota contra el arbitraje

La Selección Mexicana acarició la gloria en Brasil, jugó con ella y después la entregó a quién tal vez correspondía. México perdió 2-1 en la final del Mundial Sub 17 ante el anfitrión, la polémica se presentó y surgió una versión más juvenil del "No era Penal".

El estratega Marco Antonio Ruiz habló al término del encuentro y sin demeritar a la selección sudamericana, arremetió en contra del arbitraje por el penalti marcado para que los brasileños igualaran el marcador.

"Hicimos un lindo papel. Creo que no era necesario la intervención del árbitro. No demerito el trabajo de ellos (Brasil), pero siempre nos vimos afectados por diversas situaciones. El VAR lo usan como quieren", señaló el "Chima".

Ruiz considera que "hicieron un mejor partido y lo tuvieron controlado hasta que marcaron el penalti".