"Chiquimarco" será el DT del Salamanca, en España

Marco Antonio Rodríguez partió a España, para asumir la dirección técnica del Salamanca, un equipo al que calificó como "la oportunidad de su vida". Una oportunidad que no encontró en la Liga MX o en cualquier otro certamen del mundo.

"Muchos dijeron que soñaba en grande cuando dije que quería ser entrenador de la selección mexicana", recordó Rodríguez, antes de partir a España. "Yo les dije que lo sería (seleccionador), así como un día le dije a mi madre que iba a pitar en un Mundial".

El Salamanca es el primer club que le da una oportunidad como entrenador profesional y tendrá que hacerlo in extremis. Sólo tendrá seis días para llegar a la ciudad, establecerse y realizar sus primeros entrenamientos, antes de que el club debute frente al Arenas Club, en la Segunda B española.

"Es la oportunidad de mi vida", sostuvo Rodríguez, antes de viajar a Europa. "Cuando estaban por darme mi licencia de la UEFA o la mexicana, preguntaba '¿quién iba a ser el valiente que me iba a dar mi primera oportunidad en el banquillo?' Pues ese valiente fue el Salamanca".

El ex árbitro menciona que va con ilusión a España y reconoce que su cuerpo técnico estará conformado por mexicanos, incluido José Luis Trejo, quien originalmente iba a ser el entrenador del club, pero que no pudo quedarse porque no tenía aprobada la licencia por la Real Federación de Futbol. "Pero las decisiones las voy a tomar yo. Soy el que decide en el terreno de juego", dijo.