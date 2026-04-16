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Chivas anuncia la salida de Pulido

Por El Universal

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
A
Chivas anuncia la salida de Pulido

México.- Chivas, líder de la competencia, comienza a mover sus piezas pensando en lo que será el proyecto del siguiente Apertura 2026 y este miércoles anunció la baja de uno de sus históricos.

El delantero Alan Pulido, quien vivió una gris segunda etapa en el Guadalajara, ya no pertenece más al cuadro rojiblanco y este día fue anunciada su salida.

"El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido", informaron las Chivas mediante un comunicado en redes sociales.

Pulido regresó al Rebaño en el torneo Clausura 2025 para vivir una segunda etapa; sin embargo, no fue lo esperado. Apenas disputó 16 partidos y anotó dos goles.

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"Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo.

Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales", agregaron la misiva rojiblanca.

En su primera etapa como jugador del Guadalajara Pulido fue campeón de goleo, campeón del Clausura 2027, conquistó una Copa de Campeones de la Concacaf y una Copa MX.

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