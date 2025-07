Chivas "borra" a "Chicharito" para juego contra el ADSL

Este sábado las Chivas harán su debut como locales en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX y lo harán sin Javier "Chicharito" Hernández, que ha sido tendencia en los últimos días por los comunicados publicados en su contra por parte del Guadalajara, de Puma e incluso por las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum a raíz de los videos polémicos publicados en redes sociales.

El Guadalajara informó que el delantero mexicano no estará convocado para el partido contra el Atlético de San Luis ya que, de acuerdo con Gabriel Milito, entrenador del primer equipo, Chicharito presentó molestias musculares.

"Durante el calentamiento del partido de la Jornada 2 ante León, Javier Hernández refirió molestias musculares en la pierna izquierda. Después de realizarle estudios de imagen, se confirmó una lesión en el sóleo izquierdo, por lo que su regreso a la competencia estará sujeto a evolución", se lee en el comunicado publicado por el club.

Sin embargo, este sábado se presentó la lista de convocados para disputar la Leagues Cup, el torneo donde la Liga MX se enfrenta a la MLS, y Hernández tampoco está convocado.

Por ahora, desde su regreso al club que lo vio nacer, Chicharito suma alrededor de 10 lesiones en los poco más de 18 meses que lleva con el Rebaño Sagrado.

Rivales de chivas en la Leagues Cup

Jornada 1: vs New York RB el jueves 31 de julio a las 17:30 horas

Jornada 2: vs Charlotte el domingo 3 de agosto a las 17:50 horas

Jornada 3: vs Cincinnati el jueves 7 de agosto a las 17:00 horas