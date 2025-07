Los Santos jugaron con bajas: Manolo Cintrón

Luego de una complicada visita a la Ciudad de México, donde los Santos del Potosí cayeron en una serie por marcador abultado, el coach Manolo Cintrón ofreció declaraciones tras la derrota sufrida la noche de este jueves, reconociendo el difícil momento que atraviesa el equipo, tanto en lo físico como en lo anímico.

El estratega puertorriqueño fue claro al señalar que el equipo no ha podido contar con su plantel completo durante toda la temporada: “Una noche más sin jugar completo; no hemos tenido a los siete importados disponibles en toda la temporada. Hoy solo tuvimos cinco, se me lesionaron dos anoche y uno más hoy.”

Cintrón lamentó las condiciones en las que tuvieron que enfrentar al conjunto capitalino, reconociendo la desventaja en la rotación y el impacto en el rendimiento colectivo: “Todo lo malo nos está pasando. Cuando tú juegas contra ocho importados en buen nivel y tú solo tienes cinco, estás dando ventaja. Ellos salieron con intensidad de 0 a 40, y nosotros no supimos cómo detenerla. Además, fallamos tiros abiertos ofensivamente”.

El entrenador también habló sobre cómo las constantes lesiones han mermado no solo el plantel, sino también el ánimo de los jugadores: “Sí, claro que afecta anímicamente. Tres jugadores lesionados en dos días es complicado. Pero aún con esas dificultades, la intensidad debe estar, y hoy desde el arranque no la tuvimos.”

A pesar de las adversidades, Cintrón dejó claro que espera más compromiso del equipo, especialmente en actitud: “Aunque estemos mermados, tenemos que venir a trabajar con intensidad, y esta noche eso faltó”.

Los Santos regresan a casa con dos derrotas y la necesidad de recuperar tanto a sus jugadores lesionados como el enfoque colectivo para volver a la senda del triunfo en la Liga Caliente LNBP el próximo lunes 28 y martes 29 al recibir a la Fuerza Regia en el Auditorio Miguel Barragán.