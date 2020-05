Chivas derrotó a Morelia de último minuto en la eLiga MX

El Guadalajara de Raúl Gudiño llegará con los mejores ánimos al clásico contra el América, en la eLiga MX, luego de remontar al Morelia de César Huerta, por 4-3.

Los Monarcas fueron los primeros en pegar, aunque pudieron cerrar el primer tiempo con una goleada, mas la esférica se mostró caprichosa dentro del FIFA 20´. Después de una serie de llegadas en las que Gudiño y el travesaño fueron factores, el cuadro purépecha encontró el camino con anotaciones de Jorge Valdivia y el ´Chino´ Millar.

Para la segunda mitad, el gamer Gudiño dio mayor batalla y pretendió la remontada con golazos de Alexis Vega (hatr-trick) y Oribe Peralta; Millar volvió a marcar, aunque de poco sirvió para no perderla ventaja en el marcador.

Con este resultado, las Chivas se acercan a los mejores del certamen y llegan a 20 puntos, mientras que los Monarcas se quedaron con 15 unidades, en media tabla.

En la J-13 se enfrentan a:

Puebla vs Morelia (22 de mayo)

Guadalajara vs América (24 de mayo).

Querétaro aplasta a Tigres

El Querétaro y Betsiel Hernández no sólo ganaron, dieron cátedra en la jornada 12 de la eLiga MX, al golear a los Tigres de Francisco Venegas, por 2-6 de escándalo.

Betsiel no tardó en hacer suyo el cotejo. Enrique Triverio (3') y Ariel Nahuelpán (33') fueron los primeros gallos que cantaron, aunque los felinos alcanzaron a recortar distancias antes del medio tiempo, por conducto de Enner Valencia (39').

Apenas arrancó el complemento y Betsiel otra vez incomodó a Venegas, con un tanto de Marcel Ruiz (48').

Los norteños respondieron con una actitud brava poco después, luego de que Valencia se firmara su doblete de la tarde.

Sin embargo, los queretanos exigieron su derecho al protagonismo con otro gol de Triverio (54') y dos más de Nahuelpán (77', 90').

De esta manera, el Querétaro recobra vida en el certamen de FIFA 20', con 12 puntos, mientras que los universitarios siguen fuera de la zona de Liguilla, con 13 unidades.

En la J-13 se enfrentan a:

Cruz Azul vs Querétaro (23 de mayo)

Tigres vs Monterrey (23 de mayo)