Chivas elimina al América en la Copa por México

Guadalajara contra Cruz Azul será la final de la Copa Por México. Las Chivas derrotaron 4-3 al América, que debe de preocuparse, porque perder dos clásicos seguidos, no lo aguanta la estirpe Águila.

Los de Coapa se comieron ocho goles de sus dos máximos enemigos, los cementeros y los tapatíos, que aunque sean en juegos amistosos duelen y deben dejar pensando y mucho a Miguel Herrera, porque a una semana de que inicie el torneo, no se le ve pies ni cabeza a su equipo.

Ninguno de los dos mereció ganar en un juego de siete goles, con anotaciones de calidad, pero poca consistencia en juego.

América aún no llegaba al estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, cuando ya iba perdiendo. Entre Vega y Macías, acribillaron a "Memo" Ochoa. A los 19 segundos J.J., anotaba su primer gol en los Clásicos Nacionales y el tanto más rápido en la historia de estos... Aunque sea en juego no oficial. América comenzó a rebotar en la defensiva del Rebaño y así, Chivas a los 32' minutos en una gran jugada de tres toques, metió el segundo por conducto de Vega.

¿Juego, set y partido? No. Federico Viñas acortó de inmediato a los 34'. Los dos minutos más intensos de todo el juego. Sebastián Córdova con otro disparo de larga distancia, empató a los 69', pero "El Piojo" se vio novato arrojó a su equipo al frente y se comió dos goles más, de Zaldívar y Brizuela. Andrés Ibargüen anotó el 4-3, y ya no dio tiempo de más. Chivas le ganó al América, unas Águilas que han pedido dos clásicos seguidos.