Chivas en crisis; Mazatlán los golea 3-1

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Un fracaso más para Chivas que suma su quinto partido sin ganar luego de que Mazatlán se impusiera de visitante 3-1 en el partido adelantado de la Jornada 11 que se jugó este martes en el estadio Akron.

A diferencia del último encuentro que ambos equipos disputaron, el Rebaño Sagrado no mostró la misma contundencia con la que había dominado casi en su totalidad a los Cañoneros y aunque Guadalajara tuvo un par de tiros de esquina, las atajadas de Hugo González evitaron que se abrieran el marcador.Quien no perdonó fue el Mazatlán, al 36' Nicolás Benedetti tiró un derechazo y terminó venciendo a Miguel Jiménez para dejar en silencio al Akron y abrir el marcador a favor de los sinaloenses.Y no pasaría mucho tiempo para que el segundo de los Cañoneros cayera al 43', luego que Édgar Bárcenas le ganara la posición al "Chicote" Calderón y tirara de derecha al mismo ángulo que su coequipero para imponerse en la primera mitad 2-0.El segundo tiempo comenzó con un cambio en la portería del Mazatlán e ingresó Ricardo Gutiérrez, mientras que las Chivas realizaron tres cambios siendo Alexis Vega el más destacado.El equipo rojiblanco inició la segunda parte atacando insistentemente el arco de los Mazatlecos, pero los sinaloenses bajaron el ritmo del partido y mantuvieron al margen a un equipo que se veía cada vez más desesperado frente a las rechiflas de una afición que ha comenzado a desesperarse y a exigir un cambio de timón.Por si fuera poco, un rebote de las manos de Jiménez fue aprovechado por Eduard Bello quien al 91 metió el tercero mientras el público comenzaba a abandonar las instalaciones del Akron.Un solitario gol del Piojo Alvarado de último momento no evitó los abucheos de los asistentes y el partido terminó 1-3.Con este triunfo, el Mazatlán llega a 10 puntos y se prepara para recibir a Tigres el sábado 30 de septiembre, en tanto El Rebaño Sagrado se estanca con 14 unidades y se verá las caras con Toluca el próximo domingo 1 de octubre.