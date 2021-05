Chivas estrena serie documental

Amazon Prime Video anunció que el próximo 18 de junio será la fecha de estreno de su serie documental "Chivas: El Rebaño Sagrado", la cual contará con cuatro episodios de una hora, en los que se mostrarán momentos nunca antes vistos tanto del equipo como de algunas de sus figuras, dentro y fuera de la cancha. La serie Amazon Original acompaña a las Chivas de Guadalajara durante una de sus más recientes temporadas, bajo la promesa del renacimiento institucional con el refuerzo de nuevos talentos.

Esta historia incluye la participación de miembros clave en el inicio de esta nueva era como el presidente del club, Amaury Vergara, el director deportivo Ricardo Peláez, el ex director técnico Luis Fernando Tena y jugadores como José Juan Macías, Gilberto "Tiba" Sepúlveda, Antonio "Pollo" Briseño y Cristian "Chicote" Calderón. "Nos encanta poder llevar historias originales a los clientes de Amazon Prime Video y compartir la emoción de los fanáticos de un equipo como las Chivas, con una trayectoria larga e importante en el futbol", dijo Javiera Balmaceda quien encabeza el equipo de Contenido Original para América Latina de Habla Hispana en Amazon Studios.

"Estamos seguros que nuestro público amará esta mirada íntima a la vida de este querido equipo mexicano". Por su parte Amaury Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara comentó: "Estamos muy agradecidos y orgullosos del resultado final de esta serie documental del Rebaño Sagrado, que es producto de una gran labor entre la gente de Amazon Prime Video y sus colaboradores".

"Hemos abierto al mundo la intimidad de los vestidores del equipo más popular de este país y uno de los más grandes del mundo, con el fin de compartir su única y particular esencia. Queremos mostrar el momento trascendental y de transformación que vive Chivas al afrontar el enorme desafío de regresar a este equipo, históricamente ganador, a la senda de la gloria", agregó. La serie es una producción de Amazon Studios en asociación con Film 45, en la cual Rubén Bañuelos e Iván López Barba (directores de Cobra Films) son productores ejecutivos. Evan Rosenfeld es el showrunner de la primera temporada.

"Esta serie te muestra la historia que todos conocen desde un punto de vista que nadie había tenido oportunidad de vivir. El que solo se vive siendo jugador del Rebaño Sagrado", afirmó Rubén Bañuelos. "Vivir junto a las Chivas todo lo que pasó en 2020 no tiene palabras; conocer de cerca los problemas que enfrentaron y ver a los jugadores convertirse en familia para salir adelante es algo que nunca voy a olvidar", mencionó Iván López Barba.