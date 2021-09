Chivas, frustrado por mal arranque en torneo

GUaDALAJARA, Jal.- En posición están muy por debajo de lo que la dirigencia estableció en el arranque del campeonato, la posición ideal era estar entre los primeros cuatro lugares de la tabla general, tener un dominio del sistema de juego, saberse muy bien a qué juega el equipo y que de locales, fueran una muralla impasable, de lo cual nada ha sucedido hasta esta fecha, por eso en el equipo hay mucha inconformidad en todos los aspectos, así lo señaló el arquero Raúl Gudiño.

La culpa por el paso no bueno en el equipo está repartida, todos tienen un porcentaje en cierta medida y para poder salir de ella, deberán exigirse todavía más, porque ya vieron que con lo que han hecho hasta ahora no alcanza.

"Aquí todos jalamos parejo, vamos juntos, somos una institución. No solamente jugadores o directivos, todos vamos parejos. Todos estamos como se percibe, con esa frustración de no tener los resultados o no estar en la posición que se merece. El torneo no ha sido de lo mejor, pero nos toca a los jugadores, la directiva pone de su parte, el técnico pone de su parte y nosotros somos los que podemos revertir esto, nada más".

Ha vivido momentos difíciles Gudiño en el Guadalajara, pero jamás ha pasado por su mente irse a otro equipo, aunque se mencione de manera constante que la dirigencia está buscando un refuerzo para el arco, pues aseguró que está con la mentalidad muy concreta en ser un titular indiscutible y ahora es momento de demostrarlo.

"Es un momento que no quisiéramos estar viviendo. No estamos donde merece la institución, donde queremos los jugadores y cuerpo técnico. Debemos seguir trabajando, aspirando y luchando porque vamos a mitad de torneo, todavía queda torneo. A veces son pequeños errores, desconcentraciones en la marca, detalles que nos cuestan los partidos. Debemos trabajar en ello, queda la mitad del torneo y todavía tenemos aspiraciones de grandes cosas".