Chivas gana de último momento

En un encuentro cargado de emociones y oportunidades fallidas, Chivas logró imponerse por 1-0 a FC Juárez en el último minuto, en la jornada 2 del Clausura 2026, disputada en el Estadio Olímpico Benito Juárez. La anotación que definió el partido llegó al 90+4' por conducto de Yael Padilla, en una jugada que desató la alegría del conjunto rojiblanco, que con este triunfo se coloca como líder del torneo con seis puntos, producto de dos victorias en igual número de partidos.

El encuentro se desarrolló bajo una intensa presión en ambas áreas, pero el marcador no se movió en la primera mitad. En los primeros minutos, las jugadas más claras fueron para los locales. En el minuto 5, Óscar Estupiñán de Juárez tuvo la oportunidad de abrir el marcador con un remate desde el interior del área, pero el balón fue bien detenido por la defensa de Chivas. Luego, en el minuto 44, José Luis Rodríguez también estuvo cerca de anotar para los Bravos, pero su remate se estrelló en el poste izquierdo, lo que reflejó la falta de puntería de ambos equipos.

Por parte de Guadalajara, los intentos no fueron menos. En el minuto 8, Richard Ledezma falló un remate dentro del área que se fue desviado por la izquierda. Un par de minutos después, Brian Gutiérrez tuvo otra oportunidad clara para los tapatíos pero su remate desde fuera del área también se fue alto. Chivas parecía estar más cerca de abrir el marcador, pero Juárez mantenía su defensa firme y logró evitar el gol durante los primeros 45 minutos.

La segunda mitad continuó con el mismo ritmo, pero fue hasta el tiempo añadido cuando Chivas finalmente rompió el empate. En el minuto 90+4, un pase de cabeza de Ricardo Marín encontró a Yael Padilla dentro del área, quien remató con la izquierda para mandar el balón al fondo de las redes, logrando así el único gol del partido. La jugada fue el resultado de un esfuerzo colectivo que, tras varias llegadas fallidas, finalmente se concretó en la última acción del encuentro.

Este gol de Padilla le da a Chivas tres puntos valiosos, que lo mantienen invicto, con paso perfecto y los colocan en la cima de la tabla en el inicio del torneo. Bravos sufrió su primer tropiezo del Clausura 2026, tras un inicio prometedor, pero no pudo concretar las oportunidades que tuvo. La derrota deja a los fronterizos con 3 unidades.