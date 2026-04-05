Chivas Impulsora nuevo monarca

El conjunto de Chivas Impulsora se proclamó campeón de la Copa Potosí 2026 tras imponerse 2-0 a Epoxipisos Tacos Julio en la gran final disputada en el Estadio Alfonso Lastras.

El equipo originario de la Colonia Impulsora, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, firmó una destacada actuación para quedarse con el título en un duelo intenso y disputado de principio a fin.

El encuentro, que contó con el arbitraje de Roberto García Orozco, acompañado por Lulú García y Luis Rosales como asistentes, presentó una primera mitad dinámica, con ambos equipos generando opciones al frente en busca de abrir el marcador.

Fue hasta la segunda parte cuando se rompió el cero. Al minuto 74, Michel Herazo apareció dentro del área para definir y adelantar a Chivas Impulsora. Ya en la recta final del compromiso, David Mata amplió la ventaja con el segundo tanto, encaminando a su equipo al campeonato.

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Aunque Epoxipisos Tacos Julio insistió al ataque, no fue suficiente para evitar la caída, sellándose así la victoria para los Mexiquenses el 2- 0 definitivo.

Al término del encuentro, se llevó a cabo la ceremonia de premiación donde destacó la presencia de figuras del futbol como Marcelo de Faria y Raúl Arias.

De esta manera, Chivas Impulsora se consagra como el nuevo campeón de la Copa Potosí 2026, en uno de los torneos más importantes del futbol amateur en México.