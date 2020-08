Chivas, la inspiración del FC Juárez en regreso de Liga MX Femenil

En Ciudad Juárez las Bravas se dicen listas para el torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil. Alexandra Aguilar, Selena Castillo y Alexia Frías ya cuentan las horas para hacerle los honores al certamen y recibir al Guadalajara.

"El torneo pasado dominamos el juego, estuvimos más preparadas. es una ventaja estar en casa, pero haremos de nuestra parte para estar enfocadas, como juego normal, todos nos acostumbramos a que la gente nos vea en televisión, será un buen juego por estar en casa", señaló Aguilar, en una serie de entrevistas del FC Juárez Femenil.

Mientras que Castillo se refirió que "bueno de que tocará abrir con Chivas, entusiasmadas por abrir el torneo. Para sacar la ventaja tenemos que proponer, buscar el resultado con el trabajo de cosas nuevas. Sí [es ventaja ser local], conoces el campo, el clima, no te tienes que mover, sería una ventaja".

Por otro lado, Frías, quien se integró a las Bravas en el Clausura 2020 y no tardó en ganarse su lugar como titular, dejó ver el entusiasmo en su grupo, pese lo atípico que será el semestre, por las medidas de sanidad a seguir, para evitar la propagación del Covid-19.

"Estamos súper felices de volver, el equipo está cada día más motivado, somos las que empiezan a inaugurar lo que es la Liga, por lo tanto, Chivas siempre lo hemos visto como un conjunto de los más fuertes, empezar contra ellas nos da la motivación para ganar.

"Sí [es ventaja empezar en el Olímpico Benito Juárez], bastante, aunque la gente nos esté apoyando desde su casa siempre será un buen inicio empezar en casa. Chivas, al igual que todos los demás equipos, se han ido reforzando y para nosotras la competencia es buena", concluyó la lateral.

FC Juárez, que no ha presentado casos de Covid-19 en su representativo femenil, a diferencia de las otras categorías, enfrentará al Guadalajara por la J-1, el 13 de agosto, en punto de las 18:00 horas (centro de México).