Chivas llega sin tres jugadores para segundo encuentro de la Copa por México

Chivas se reporta listo para jugar su segundo encuentro de pretemporada dentro de la Copa por México, tras ganarle al Atlas 2-0 el pasado sábado, cuando este miércoles se miden ante los Tigres, cotejo para el cual todavía no podrá contar el técnico Luis Fernando Tena con los lesionados que en su momento se reportaron previo al Clásico Tapatío.

Ángel Zaldívar posiblemente hasta el encuentro ante Mazatlán el próximo sábado, estaría en condiciones de actuar, ha ido evolucionando y como prevención, lo aguantarán unos días más para no arriesgar.

Tampoco estará para ver acción Uriel Antuna, quien ya trabaja con más carga de entrenamiento pero al igual que en el caso del "Chelo", le darán una semana más y no será considerado para los duelos ante los felinos y Mazatlecos. Si Chivas se mete a la siguiente instancia de la Copa por México, ambos elementos ya estarían listos para ver actividad.

Cristian Calderón sigue en rehabilitación tras el desgarre sufrido, está en duda para arrancar el torneo Guard1anes 2020, entrena bajo un plan de rehabilitación muy estricto, lo llevan poco a poco. Todavía le falta para una recuperación.

Este duelo ante los felinos, será totalmente diferente al enfrentamiento ante Atlas, porque Tigres sí va con equipo estelar, es una plantilla más completa y será una muy buena prueba para Chivas, en la cual podrán medir el alcance futbolístico que han alcanzado. El "Flaco" Tena mandará la misma alineación de arranque, que ante los rojinegros.

En el redil están conscientes que el cotejo de este miércoles será de mucha exigencia, es una plantilla de alto nivel que viene de menos a más, que maneja muy bien su esquema táctico y también la plantilla está buscando ganar adeptos con el técnico Ricardo Ferreti, unos para mantenerse como titulares, otros, ganar espacio en banca como primeros en los cambios.