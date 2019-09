Chivas me buscó antes: Dos Santos

Giovani dos Santos ha vivido una etapa de altibajos en su llegada al futbol mexicano. Entre lesiones y buenas actuaciones, ha pasado un proceso difícil de adaptación.

Sin embargo, después de nueve jornadas se dice recuperado al 100 para seguir aportando a unas Águilas necesitadas de elementos.

"Estoy recuperado al 100. Listo para seguir aportando. Soy un Gio más maduro, futbolísticamente me siento bien y poco a poco iré encontrando esa versión que todos quieren ver", señaló el dorsal 10 del América.

La Liga MX podría ser el destino final de una carrera llena de claroscuros. No obstante, el atacante azulcrema no descarta probar suerte en otro balompié del mundo.

"Uno nunca sabe lo que pueda pasar en el mundo del futbol te lo digo por experiencia. Pero espero terminar mi carrera aquí y estoy muy contento y agradecido con la afición e institución", declaró para W Deportes.

Dos Santos se sinceró y y aceptó que el Guadalajara lo buscó para este Apertura 2019; sin embargo, dejó en claro que su deseo siempre fue defender la playera del América.

"Hay buenas rivalidades, pero el América y Chivas es el clásico más importante de México. Me contactaron de Chivas, pero siempre lo comente en Europa: siempre he sido del América", sentenció.