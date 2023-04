Solo Chivas y Pumas son los Clásicos del América, dice Fernando Ortiz

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- América enfrentará en el Estadio Azteca a Cruz Azul, uno de sus tres acérrimos rivales, considerado por muchos como un Clásico... No así para Fernando "Tano" Ortiz.



A horas del choque ante La Máquina, el técnico argentino de las Águilas ha lanzado un mensaje contundente que ha cimbrado el entorno del Clásico Joven. Para él, el juego ante Cruz Azul no es tan relevante.

"No es faltar el respeto a nadie, pero Clásicos son Pumas y Chivas, pero no es faltar el respeto a Cruz Azul, les tengo el máximo respeto, pero es un Clásico Joven como le llaman, dos instituciones grandes y me parece que no es un Clásico, pero es mi pensamiento", declaró el Tano.

Sobre el pasado América vs Cruz Azul, que finalizó 7-0 en favor de las Águilas, Ortiz lo dejó en el pasado y aseguró que no tendrá nada que ver en el enfrentamiento de mañana en el Coloso de Santa Úrsula.

"Es un pensamiento mío y no quiere decir que tenga la razón, pero es pasado, lo pasado pisado. De mi boca nunca van a escuchar de lo que ha sucedido. Ricardo es un técnico con mucha experiencia, puede decir lo que piensa, pero no me gusta hablar del pasado. El resto puede hablar de opiniones, intercambios de ideas. El sábado es un nuevo Clásico, vamos a salir a buscarlo. Lo pasado pisado", aseveró en conferencia de prensa.

Cuando parecía que el calendario de las Águilas comenzaba a tornarse complicado, sacaron 10 de 12 puntos posibles; sin embargo, el "Tano" Ortiz resta importancia a la etiqueta de "candidato al título".

"Siempre nos ponen como candidatos al título sea la primera fecha, la 15 o la 17. No importa a que rival enfrentemos siempre y cuando el club demuestre un club como lo viene haciendo vamos a ser candidatos. Es importante que los chicos diferencien cada partido, nunca vemos para adelante, mañana es un rival difícil, Clásico y lo tenemos que sacar adelante", concluyó el timonel azulcrema.