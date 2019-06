Chivas quería llevarse gratis a Jürgen Damm

Monterrey, Nuevo León.- Con la etiqueta de ser una nueva joya mexicana, Jürgen Damm llegó a Tigres a cambio de 10 millones de dólares que los felinos pagaron al Pachuca previo al Apertura 2015. Cuatro años después, Chivas lo quiere ´gratis´.

El mediocampista de los auriazules perdió la titularidad a partir del Apertura 2016 y en el torneo más reciente solo vio acción 393 minutos en campaña regular y 33 en Liguilla, en la cual hasta la afición le gritaba a Ricardo Ferretti que no lo metiera a la cancha.

A pesar de esto, la directiva no está dispuesta a soltarlo fácilmente para fortalecer a sus rivales, a menos que paguen lo que vale y fue por esto que Tigres rechazó al Guadalajara en su intento de querer vestir de rojiblanco a Damm, pues lo querían regalado.

"Estaba viendo el caso de Jürgen Damm, pero quería llevárselo gratis. Chivas lo que quiso hacer es que le prestáramos a jugadores, les dije ´yo no presto, puedo cambiar o vender jugadores, prestar jugadores no´, yo no puedo mermar a mi institución para ir a fortalecer a otros equipos", dijo Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres, en entrevista a Mediotiempo.

Ha trascendido que Damm, al igual que Jorge Torres Nilo, Lucas Zelarayán y Enner Valencia, son los jugadores que podrían salir de la institución campeona; sin embargo, Garza lo negó.

"Dentro de la institución no se tambalea ningún jugador, si hay alternativas por parte de un equipo del futbol mexicano, siempre estaremos dispuestos a escuchar cuales son las ofertas; lo que no podemos permitir es que se quieran llevar jugadores por un préstamo o que les regalemos al jugador, eso es lo que no va a permitir el Club Tigres", señaló.

Ofertas formales no han llegado por los jugadores del equipo Campeón. Mientras tanto, visualizan quiénes podrían llegar a la institución. Entre los nombres sigue latente la opción de Diego Reyes, pues aunque ya no han tenido contacto con el representante desde hace casi un mes, no cierran las puertas a esta posibilidad.