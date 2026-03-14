Chivas recibe a Santos Laguna

México.- Este sábado las Chivas del Guadalajara buscarán seguir en la parte alta de la tabla general al enfrentar a Santos Laguna en el marco de la jornada 11 del Clausura 2026 en el estadio Akron.

Luego de dos derrotas consecutivas, los dirigidos por Gabriel Milito vienen con el ánimo por las nubes tras ganar el clásico tapatío al Atlas en un gran partido.

Ahora su objetivo es mantenerse en los primeros puestos, pues de ganar seguirá en el tercer lugar general, sin importar otros resultados; sin embargo, un empate o una derrota le abre la puerta a Pachuca y Pumas, quienes, de triunfar, lo rebasarían en puntaje.

Por ello, es necesaria la victoria para los pupilos de Milito, quienes de la noche a la mañana perdieron el liderato general, mismo que no han podido recuperar.

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Sin embargo, Guadalajara tiene un partido pendiente (ante León), mismo que se jugará el próximo miércoles 18 de marzo, por lo que, de sacar los seis puntos en estos dos encuentros y combinarse con un empate o derrota del Cruz Azul y Toluca, volvería a ser mandamás del torneo.

Ante Santos, Chivas tiene la oportunidad de salir con el triunfo pues el rival hasta el momento no ha podido salir del fondo de la tabla; además, los tapatíos vienen con mejor nivel de juego, que los ha caracterizado desde que el argentino tomó las riendas.

En tanto, Santos viene con la moral en alto al obtener su primer triunfo en el Clausura 2026, y aunque sigue en el último lugar general, esto lo anima para enfrentar sus siguientes duelos de la mejor manera posible y mejorar el pésimo torneo que han tenido

El triunfo como visitante ante Tijuana da al cuadro de Roberto Tapia un respiro para encarar a Chivas y buscar salir del fondo.

Pero la diferencia de planteles y nivel de juego dificultará al cuadro lagunero salir con los tres puntos de Guadalajara, por lo que deberán poner orden en la defensiva para, al menos, obtener un punto.

Un triunfo del cuadro lagunero, combinado con empate o derrota de los Gallos Blancos del Querétaro, dejaría a éste en el último lugar general.

De antemano se antoja un partido desigual por la calidad de ambos plantes, además de que Chivas no ha perdido como local y ha salido con el triunfo, por lo que Santos podría ser una nueva víctima.

Guadalajara recibirá a Santos este sábado 14 de marzo en punto de las 17:00 horas en el estadio Akron.