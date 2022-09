Chivas remonta y golea a Pumas; llegan a tres victorias consecutivas

A-AA+

Entre el temor de los Pumas y la osadía del Guadalajara, se definió el resultado en el Estadio Akron. Victoria (3-1) de las Chivas que confirma su despertar en este Apertura 2022.

Lo de Universidad Nacional, más allá de las ausencias por lesión, parece pasar por un tema de confianza. Los de Andrés Lillini lucen perdidos, sin idea, sin alma. De aquel equipo lleno de garra no queda nada.

En el bando rojiblanco, Ricardo Cadena y sus dirigidos ya hilaron su tercer triunfo y además dieron muestra de buen futbol. Fernando Beltrán y Alexis Vega conectados, Jesús Orozco de gran forma en la banda izquierda, todo comienza a salir en el Rebaño.

Además, tuvieron que remar contra corriente por el gol temprano (3') de Diogo de Oliveira, quien fusiló al meta de las Chivas para abrir el marcador.

Pero la orquesta tapatía no tardó y Jesús Orozco al minuto 15 empató el marcador, seguido por el desviado disparo de tiro libre de Alexis Vega, para darle la vuelta al marcador al 38'.

Los "Olés" en la tribuna eran estruendosos y la intensidad aumentaba conforme las Chivas se acercaban al arco de Gil Alcalá. El coro tuvo un final feliz y fue con el grito de "gol". Fernando Beltrán bombeó un balón que el propio portero auriazul metió en su meta.

El Akron estalló y la fiesta se pintó rojiblanca, de no ser por Gil Alcalá, la goleada pudo ser peor. La ilusión ha vuelto a Guadalajara mientras en Universidad no hay salida.

Alves vio la tarjeta roja al 83 por una entrada sobre Alexis Vega, pero el silbante se la retiró y todo quedó en cartón preventivo.

El barco auriazul se hunde y parece no tener salvavidas. Ya son ocho duelos en fila sin poder ganar y Dani Alves sigue sin saber triunfar en México.