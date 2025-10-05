Chivas remonta y vence a Pumas

Ciudad de México.– Chivas de Guadalajara derrotó 2-1 a Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria, en un duelo marcado por el dramatismo y un penal fallado por los locales en el último minuto del encuentro.

El partido inició parejo, con ambos equipos disputando la posesión en medio campo y pocas llegadas claras. La primera mitad se fue sin goles, pero con intensidad en cada jugada.

Ya en la segunda parte, Pedro Vite adelantó a Pumas al minuto 48, con un potente zurdazo tras un rebote dentro del área. La respuesta de Chivas fue inmediata: al 55´, Armando González empató con un cabezazo luego de un centro preciso de Efraín Álvarez, igualando el marcador y reanimando el juego.

El conjunto tapatío siguió presionando y encontró el gol de la remontada en los minutos finales, aprovechando un error defensivo de los universitarios que permitió a Víctor Guzmán definir dentro del área para el 2-1 definitivo.

Cuando el partido agonizaba, Pumas tuvo la gran oportunidad de empatar desde el punto penal. Sin embargo, el disparo fue errado, dejando escapar la posibilidad de rescatar un punto y provocando la frustración de su afición en el Olímpico Universitario.