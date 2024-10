Chivas gana sin técnico ni director deportivo: ¿deberían seguir sin cambios?

Chivas recuperó la memoria futbolística que había perdido por distintos factores y logró regresar a la senda del triunfo contra el Pachuca.

El Rebaño derrotó (0-2) a los Tuzos en el Estadio Hidalgo con anotaciones de Roberto Alvarado y Gilberto Sepúlveda.

La victoria en el inmueble hidalguense marcó el debut oficial de Arturo Ortega como director técnico rojiblanco en sustitución de Fernando Gago.

De esta manera, Chivas rompió su racha de tres jornadas consecutivas sin poder sumar de tres y mantiene viva la esperanza de clasificar a la Liguilla de manera directa.

"Chivas no tiene técnico ni director deportivo, pues que así se queden, que no traigan ni a técnico ni a director deportivo. [Así] ganaron, llegaron dos veces y metieron dos goles; el rival llegó 12 veces y no metió gol. Entonces no veo mal que Chivas se quede así", sentenció.