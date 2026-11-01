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Chivas vence por goleada al Atlante

El Rebaño salta al liderato momentáneo del Apertura 2026

Por El Universal

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Chivas vence por goleada al Atlante
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      México.- En el momento más oportuno, las Chivas de Gabriel Milito recuperaron la memoria y la mejor versión de su nueva joya.

      Con un doblete de Santiago Sandoval (8´ y 53´), el Rebaño goleó (4-2) al Atlante y obtuvo tres puntos más que valiosos.

      La contundente victoria, guiada por el juvenil rojiblanco, le permitió al conjunto rojiblanco llegar a 29 unidades y seguir peleando por el superliderato.

      Tercer triunfo en fila y quinto juego sin perder para un equipo que está cerrando de la mejor forma la fase regular y que llegará encendido a la Liguilla.

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      El marcador final no reflejó el trámite del partido. A lo largo de los 90 minutos, las Chivas fueron infinitamente superiores a los Potros de Hierro.

      El autogol de Diogo Baguí (35´) y la anotación de Efraín Álvarez (64´) que sentenció la victoria redondearon la actuación de la escuadra tapatía en el estadio Akron.

      A pesar del contundente triunfo, los goles de Martín Sarrafiore (59´) y Jhojan Julio (83´), de penalti, confirmaron que Gabriel Milito todavía tiene que trabajar ciertos detalles en defensa. Su Rebaño está a tiempo de corregir las deficiencias que tiene en la zaga.

      La actuación de Santiago Sandoval, quien llegó a cinco dianas en el torneo, confirmó que la falta de contundencia en las últimas jornadas ya terminó. La perla rojiblanca demostró que puede cargar con la responsabilidad de marcar.

      Las Chivas están de vuelta y lo más importante es que su regreso se dio en el momento indicado.

      En el futbol mexicano, lo más importante es cómo se cierra la fase regular y el Rebaño lo está haciendo de gran manera.

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