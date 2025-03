Chivas y América, en un segundo round

Este sábado la "Trilogía de Clásicos" verá su segundo encuentro, de nueva cuenta, en el Estadio Akron, pero en esta ocasión será dentro de la actividad de la Jornada 11 de la Liga MX.

En los octavos de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf, las Chivas pegaron primero (1-0), y lo hicieron gracias al autogol de Sebastián Cáceres (76'), quien no pudo reaccionar a tiempo para esquivar la esférica que previamente había desviado Luis Ángel Malagón.

El conjunto de Coapa por más que intentó empatar el marcador se topó con una defensa que despejaba todo y un José Rangel que no dudó bajo los tres postes, siendo éste pieza clave.

Este 8 de marzo, los jaliscienses esperan mantener la racha invicta en el Akron (3 victorias y 2 empates), que llevan en el Clausura 2025, y más porque se trata del "odiado rival", a quienes buscarán repetirles la dosis de Concachampions y "vengarse" del último resultado, en el que cayeron por la mínima en el pasado Apertura 2024.

TODO ES FELICIDAD. Tras el triunfo en el partido de ida de la Concachampions, todo es 'miel sobre hojuelas' para el Rebaño, y así lo han reflejado durante la semana, en donde inclusive los jugadores se dieron el tiempo de convivir con los seguidores durante un entrenamiento y en una firma de autógrafos.

Gerardo Espinoza, técnico del Guadalajara, no estaría presentando cambios significativos en el once titular que le dio su primera victoria como DT de Chivas el miércoles pasado; las únicas modificaciones que se prevén serían las salidas de Hugo Camberos y Alan Pulido para darle entrada a Cade Cowell y Javier 'Chicharito' Hernández.

ANIDARON. Las Águilas del América se quedaron en la perla tapatía para poder preparar el partido del fin de semana ante Chivas.

Aunque la mayoría de los trabajos estuvieron enfocados en la recuperación, André Jardine también estaría haciendo algunas modificaciones para el segundo round en el Estadio Akron.

Los movimientos vendrían en la parte defensiva, en donde Israel Reyes y Cristian 'Chicote' Calderón estarían ocupando los lugares de Ramón Juárez y del lateral colombiano, el cual resultó lesionado.

De esta manera, ambas escuadras están listas para volver a saltar al campo, en un partido que los puede catapultar en el torneo; a Chivas, dándoles la posibilidad de seguir en puestos de Play-in, mientras que un triunfo pondría le daría al América esperanzas de subir al liderato del torneo, esto, siempre y cuando León no gane.

Horarios y canales

Este sábado continúa la actividad de la jornada 11 del Clausura 2025 de la Liga MX con una serie de cuatro juegos, con el Clásico Nacional entre Chivas y América como el plato principal.

El segundo partido de tres clásicos entre los equipos más ganadores del país se llevará a cabo esta noche en el estadio Akron, después del triunfo rojiblanco entre semana por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF.

La actividad del sábado tendrá como primer partido el choque entre Toluca y Necaxa en el estadio Nemesio Diez, más tarde, Pachuca y Mazatlán se enfrentan en el estadio Hidalgo.

En el segundo partido más atractivo del día, Cruz Azul recibirá al Monterrey en el estadio Olímpico Universitario, con un Sergio Ramos como titular y capitán de la Pandilla ante una Máquina obligada a vencer para reconquistar a su afición.

Finalmente, Chivas será nuevamente anfitrión del América en el Akron, con la motivación del triunfo clásico entre semana.

¿Cuándo y dónde ver la jornada 11?

- Toluca vs Necaxa

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

- Pachuca vs Mazatlán

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Tubi

- Cruz Azul vs Monterrey

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

- Chivas vs América

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Amazon Prime Video