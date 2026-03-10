logo pulso
Chivas vs América: Horario y canales para ver el Clásico Femenil

América llega invicto al encuentro, mientras Chivas mantiene su invicto como local en el torneo.

Por El Universal

Marzo 10, 2026 05:35 p.m.
A
Chivas vs América: Horario y canales para ver el Clásico Femenil

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).-

Chivas
y América

disputan esta noche en el estadio Akron el Cásico de México en la Liga MX Femenil, en actividad de la Jornada 10 del torneo Clausura 2026.
Luego de que se reprogramara por los sucesos violentos que se presentaron en Guadalajara, Jalisco, el pasado domingo 22 de febrero, llegó el día del Clásico Nacional en el circuito rosa.
Duelo en el que buscan acercarse en la tabla de posiciones al líder Monterrey, que se mantiene en la cima con 26 puntos; Chivas es tercer lugar con 22 puntos y las Águilas marchan en el quinto sitio con 21.
El conjunto capitalino llega invicto a este encuentro; junto a las Rayadas son los únicos equipos que no conocen la derrota en este Clausura 2026; el Rebaño perdió en la Jornada 8 contra Pumas, pero como visitantes; el invicto como local sigue.
Después de este partido, América enfrentará a León el viernes 13 de marzo; Chivas visita a las Bravas de Juárez, aunque su partido se reprogramó hasta el 20 de abril.
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América?
Llegó el día del Clásico de México. América visita el estadio Akron para enfrentar a las Chivas y aquí te contamos los detalles para ver el compromiso de la Liga MX Femenil.
-Fecha: Martes 10 de marzo
-Horario: 19:07
-Transmisión: Amazon Prime, FOX y FOX One

MINUTO A MINUTO

