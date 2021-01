"Chofis" López asegura que hizo más en Chivas que muchos futbolistas

Para Eduardo López, mejor conocido como "La Chofis", hizo más en el Guadalajara que muchos futbolistas que siguen en el Rebaño.

El volante, quien fue cesado de las Chivas por indisciplinas y próximo a firmar con el San José de la MLS, reventó a muchos de sus excompañeros.

"Si quedé a deber, hay que ver a jugadores que han pasado y que siguen. Más allá de eso, he hecho más que varios jugadores que han estado y que están en Chivas y de eso no se habla. Tengo campeonatos, goles, asistencias", subrayó.

López, en entrevista para W, añadió que "lo mejor está por venir en su carrera".

El mexicano aseguró que Matías Almeyda, timonel de los Earthquakes y quien le dio su oportunidad con el Rebaño, se comunicó con él sobre lo sucedido y su próximo destino.

"Me habló Almeyda y me regañó. Le dije cómo pasó todo y ya después se darán detalles de todo, pero con Matías he hablado muy seguido, me mensajeo con él y es como un amigo para mí".

En esta semana, "La Chofis" firmará con el San José.